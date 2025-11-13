Juventus, futuro incerto per Vlahovic: il Bayern osserva

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025 · Aggiornato il 13 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Vlahovic, il futuro resta un rebus

Il destino di Dusan Vlahovic è tornato al centro del dibattito in casa Juventus. L’attaccante serbo, rimasto a Torino dopo un’estate vissuta tra dubbi e trattative, ha riconquistato spazio e fiducia, ma il suo futuro resta incerto. Il contratto con i bianconeri è in scadenza e, senza rinnovo, da giugno potrà firmare liberamente con un altro club.

La dirigenza juventina, consapevole dell’ingaggio pesante da 12 milioni di euro netti a stagione, valuta attentamente le prossime mosse. Cedere Vlahovic in estate significherebbe liberare risorse per il mercato, mentre un rinnovo imporrebbe un sacrificio economico importante.

Il Bayern Monaco osserva la situazione

Sulle tracce di Vlahovic si sarebbe mosso il Bayern Monaco, pronto ad approfittare della situazione. Il club tedesco vede nel serbo un profilo ideale per il dopo Kane e non avrebbe problemi a garantire un ingaggio in linea con le richieste del giocatore.

La Juventus riflette sul da farsi

Nonostante le incertezze, Vlahovic continua a rispondere sul campo: sei reti stagionali e una crescita costante sotto la guida di Spalletti. A fine stagione è previsto un incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza per decidere la strada da seguire. La Juventus dovrà scegliere: puntare su Vlahovic o cedere il suo numero nove per aprire un nuovo ciclo.

