Juventus, futuro incerto per Vlahovic: il Bayern osserva
Foto © Stefano D’Offizi
Vlahovic, il futuro resta un rebus
Il destino di Dusan Vlahovic è tornato al centro del dibattito in casa Juventus. L’attaccante serbo, rimasto a Torino dopo un’estate vissuta tra dubbi e trattative, ha riconquistato spazio e fiducia, ma il suo futuro resta incerto. Il contratto con i bianconeri è in scadenza e, senza rinnovo, da giugno potrà firmare liberamente con un altro club.
La dirigenza juventina, consapevole dell’ingaggio pesante da 12 milioni di euro netti a stagione, valuta attentamente le prossime mosse. Cedere Vlahovic in estate significherebbe liberare risorse per il mercato, mentre un rinnovo imporrebbe un sacrificio economico importante.
Il Bayern Monaco osserva la situazione
Sulle tracce di Vlahovic si sarebbe mosso il Bayern Monaco, pronto ad approfittare della situazione. Il club tedesco vede nel serbo un profilo ideale per il dopo Kane e non avrebbe problemi a garantire un ingaggio in linea con le richieste del giocatore.
La Juventus riflette sul da farsi
Nonostante le incertezze, Vlahovic continua a rispondere sul campo: sei reti stagionali e una crescita costante sotto la guida di Spalletti. A fine stagione è previsto un incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza per decidere la strada da seguire. La Juventus dovrà scegliere: puntare su Vlahovic o cedere il suo numero nove per aprire un nuovo ciclo.
