Juventus, futuro incerto per Koopmeiners: possibile addio in estate
Koopmeiners, nodo Juventus e nazionale
Il momento di Teun Koopmeiners continua a essere complesso: convocato da Ronald Koeman per le ultime gare dell’Olanda, il centrocampista della Juventus non è stato mai impiegato, confermando il suo scarso peso nelle gerarchie della nazionale. L’ultima presenza con la maglia Orange risale ormai a marzo, un’assenza che pesa anche sul morale del giocatore.
Un rendimento lontano dalle attese
Dal suo arrivo a Torino nell’estate 2024, l’ex Atalanta non è riuscito a replicare le prestazioni che lo avevano reso uno dei mediani più ricercati in Serie A. Nonostante il forte investimento economico della Juventus, il rendimento si è rivelato altalenante e ben al di sotto delle aspettative.
Il ruolo di Igor Tudor
Il tecnico Igor Tudor non ha intenzione di rinunciare subito a Koopmeiners. Le scelte ridotte a centrocampo costringono infatti l’allenatore croato a puntare ancora sull’olandese, nella speranza di ottenere risposte concrete. Per gennaio non sono previsti movimenti, ma il discorso potrebbe cambiare a giugno.
Scenario per l’estate 2026
In caso di mancata svolta, la Juventus valuterà la cessione. Per evitare una minusvalenza serviranno almeno 35 milioni di euro, cifra non semplice da ottenere se l’olandese non ritroverà continuità. Il suo futuro resta dunque appeso a un bivio: rilancio immediato o addio a fine stagione.
