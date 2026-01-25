 Salta al contenuto
Juventus, frenata per En-Nesyri: inserimento del Siviglia

Raffaele Campo
2 min

JUVENTUS EN NESYRI SIVIGLIA – Sembrava ormai fatta per l’approdo alla Juventus di Youssef En-Nesyri. I bianconeri avevano infatti trovato l’accordo con il Fenerbahce sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 19.

In questi giorni il direttore sportivo Marco Ottolini è stato a Istanbul per definire l’intesa.

JUVENTUS EN NESYRI SIVIGLIA – Tuttavia, in queste ultime ore ci sarebbe stato un intoppo non da poco. Perché per l’attaccante marocchino si sarebbe inserito il Siviglia, dove En-Nesyri ha già giocato dal 2020 al 22024. A riferirlo è Sky Sport.

Il centravanti starebbe quindi riflettendo. La Juventus aspetterebbe il calciatore al massimo fino a lunedì.

 

