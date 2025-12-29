Juventus, fiducia totale per il rinnovo di Yildiz: ecco la maxi offerta

La Juventus vuole blindare il suo talento

Alla Continassa filtra un ottimismo crescente sul futuro di Kenan Yildiz. La Juventus considera l’attaccante turco una colonna del progetto tecnico e sta lavorando per chiudere il rinnovo nel più breve tempo possibile. La crescita del classe 2005 è evidente, soprattutto sotto la gestione di Luciano Spalletti, che ne ha valorizzato personalità e continuità, trasformandolo nel riferimento offensivo della squadra.

L’incontro decisivo a gennaio

L’amministratore delegato Damien Comolli ha inserito il dossier Yildiz tra le priorità assolute. A gennaio è previsto un incontro chiave con Engin Yildiz, padre e rappresentante del calciatore, per definire gli ultimi dettagli contrattuali. I contatti sono costanti e l’intesa di massima è già stata tracciata, segnale di una trattativa ben avviata e priva di particolari tensioni.

L’offerta e il progetto tecnico

La Juventus è pronta a un significativo sforzo economico. L’offerta iniziale da 4,5 milioni di euro netti a stagione verrà ritoccata fino a quota 6 milioni, cifra che collocherebbe Kenan Yildiz tra i giocatori più pagati della rosa. Sul tavolo c’è un prolungamento fino al 2031, scelta che conferma la volontà del club di costruire il nuovo ciclo attorno al talento turco, dopo le difficoltà vissute nei mesi precedenti con Thiago Motta e Tudor.

Un segnale chiaro al mercato

Blindare Yildiz significa dare stabilità tecnica e identitaria alla Juventus. Un messaggio forte al mercato e ai tifosi, che vedono nel numero dieci il volto del futuro bianconero.