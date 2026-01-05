Juventus, Federico Chieda torna al centro dei pensieri: contatti

Federico Chiesa, esterno con un recente passato alla Juventus, potrebbe ritornare a Torino: possibili nuovi contatti con il Liverpool: formula

CHIESA JUVENTUS CONTATTI – Quattro anni; 131 presenze impreziosite da 32 reti; tre trofei conquistati al cospetto della Vecchia Signora, per un amore che potrebbe tornare più attuale che mai. La storia di Federico Chiesa a Torino era stata posta negli archivi di casa Juventus nell’agosto del 2024, momento in cui Liverpool si presentò in sede con 12 milioni di motivi, tradotti in milioni di euro, per decretare la fine dell’avventura dell’esterno classe 1997 in bianconero. La liaison tra il ventottenne e l’ex squadra potrebbe non aver assistito ai titoli di coda, un anno a mezzo fa.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, la Juventus avrebbe imbastito diversi contatti con il club britannico al fine di riportare a casa il figlio d’arte. Nell’intento di reperire sul mercato un esterno duttile, che già conosca la Serie A e l’ambiente, la dirigenza starebbe sondando la disponibilità di un calciatore la cui esperienza a Liverpool è più costituita da ombre che da luci.

Chiesa e la Juventus, atto secondo? Il club tenta di assecondare Spalletti

Chiesa non ha mai rappresentato una primissima scelta per Arne Slot, ma l’evolversi della situazione legata all’addio di Mohamed Salah riaprirebbe scenari inglesi per l’immediato futuro dell’ex esterno della Fiorentina. Il Liverpool, stando ad altre indiscrezioni provenienti dai tabloid, non accetterebbe di buon grado di definire la trattativa sulla base di un prestito secco. Una possibilità che potrebbe essere rispedita al mittente dallo stesso calciatore, desideroso di aver chiara la propria situazione dopo i recenti trascorsi a Torino.

La richiesta di Luciano Spalletti di dotare la rosa di un’ala in grado di saltare l’uomo e creare la superiorà numerica, farebbe tornare Chiesa al centro dei pensieri della Vecchia Signora. L’operazione appare complicata, ma i contatti di queste ultime ore sarebbero volti a risolvere una situazione di mercato in divenire. La storia tra Federico Chiesa e la Juventus potrebbe vivere un nuovo sussulto.