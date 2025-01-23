 Salta al contenuto

Juventus, fatta per Renato Veiga: i dettagli

Raffaele Campo

JUVENTUS RENATO VEIGA – Dopo Alberto Costa, la Juventus è prossima a piazzare un colpo in difesa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero chiudendo con il Chelsea per Renato Veiga.

Il giocatore portoghese di 21 anni dovrebbe approdare a Torino nelle prossime ore con la formula del prestito secco oneroso a 4,5 milioni, ingaggio compreso.

JUVENTUS RENATO VEIGA – Superata quindi la concorrenza della Lazio, che in questi giorni aveva provato a inserirsi. Thiago Motta ha finalmente il sostituto di Bremer.

In questa prima parte di stagione con i blues, Renato Veiga aveva collezionato 18 presenze mettendo a referto 2 gol e 1 assist.

 

