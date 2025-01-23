Juventus, fatta per Renato Veiga: i dettagli
JUVENTUS RENATO VEIGA – Dopo Alberto Costa, la Juventus è prossima a piazzare un colpo in difesa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero chiudendo con il Chelsea per Renato Veiga.
Il giocatore portoghese di 21 anni dovrebbe approdare a Torino nelle prossime ore con la formula del prestito secco oneroso a 4,5 milioni, ingaggio compreso.
JUVENTUS RENATO VEIGA – Superata quindi la concorrenza della Lazio, che in questi giorni aveva provato a inserirsi. Thiago Motta ha finalmente il sostituto di Bremer.
In questa prima parte di stagione con i blues, Renato Veiga aveva collezionato 18 presenze mettendo a referto 2 gol e 1 assist.
LEGGI ANCHE:
- Real Madrid-Salisburgo, Ancelotti: “Molto bene in avanti, migliorare dietro. Mi sento ben voluto, Il mio futuro…”
- Manchester City all’assalto di Cambiaso della Juventus
- Sparta Praga-Inter, Inzaghi: “Sempre competitivi, grande disponibilità dei miei. Lautaro…”
- Il Napoli accelera per Garnacho: trattativa vicina alla svolta finale
- Inghilterra, contratti oltre 5 anni: sfida aperta alla FIFA
- Cagliari-Zappa, dieci anni rossoblù: “Finalmente rinnovo, migliorato e posso ancora…”
- Milan, rivoluzione anche in dirigenza: spunta Andrea Berta
- Milan-Girona, Conceicao: “I ragazzi sono coscienti, cerchiamo continuità. I tifosi…”
- Scambio Tonali-Douglas Luiz: ecco l’idea della Juventus
- Garnacho verso Napoli: Conte lo vuole come erede di Kvara
- Barça-Rashford: accordo fatto, mancano dettagli finanziari
- Manchester City-Reis, ecco ufficiale il giovane dal Palmeiras
- Osimhen nel mirino dello United: trattative in corso con il Napoli
- Vlahovic nel mirino del Chelsea: la Juventus apre al trasferimento
- Situazione Dorgu: il Napoli vuole anticipare il Manchester United