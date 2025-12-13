Juventus, Exor chiude a Tether: Elkann rassicura i tifosi

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Dicembre 2025

La posizione di Exor sulla Juventus

La Juventus resta saldamente nelle mani di Exor. La holding della famiglia Agnelli ha respinto all’unanimità la proposta di Tether Investments per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario del club bianconero, chiarendo in modo definitivo la propria linea. La decisione arriva in una fase delicata della stagione, con la società impegnata a consolidare il nuovo corso dirigenziale e sportivo.

Nella nota ufficiale, Exor ribadisce il legame storico con la Juventus, sottolineando una presenza stabile che dura da oltre un secolo. “La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi”, si legge nel comunicato, che conferma l’impegno nel supportare una strategia orientata a risultati solidi dentro e fuori dal campo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il no a Tether e la linea della proprietà

Il Consiglio di Amministrazione di Exor ha chiarito di non avere alcuna intenzione di cedere quote della Juventus a soggetti terzi, “inclusa, ma non limitatamente, a Tether, società con sede in El Salvador”. Una presa di posizione netta, che spegne sul nascere ogni ipotesi di cambio di proprietà nel breve e medio periodo.

Elkann parla ai tifosi

A rafforzare il messaggio è intervenuto John Elkann, presidente di Exor, con un video rivolto direttamente ai tifosi. “La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita”, ha dichiarato, invitando l’ambiente a guardare avanti con fiducia. “Continuiamo a sostenere la nostra squadra e a costruire un futuro vincente”, ha concluso.

Un segnale chiaro: la Juventus resta un patrimonio identitario, prima ancora che finanziario.