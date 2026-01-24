Juventus-En-Nesyri, è fatta: accordo verbale col Fenerbahce

L’attesa per il rinforzo in attacco della Juventus è quasi finita: dopo il viaggio del direttore sportivo Marco Ottolini in Turchia, la trattativa per Youssef En-Nesyri è ai dettagli finali. Tra i club è stato raggiunto un accordo verbale totale, in attesa solo del via libera formale del presidente del Fenerbahce.

Accordo trovato: le cifre dell’operazione

L’operazione si concretizzerà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Una struttura che ha richiesto una revisione della cifra per il prestito, poiché il club turco si farà carico del pagamento dello stipendio del giocatore per il periodo rimanente. Il giocatore ha già dato il suo benestare personale al trasferimento a Torino.

I prossimi passi: arrivo in Italia e tempi tecnici

Ottolini rientrerà in Italia oggi. Con lui, qualora arrivasse l’ok definitivo dal presidente turco, dovrebbe atterrare anche En-Nesyri. Tuttavia, il marocchino – reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa con il Marocco – non sarà comunque a disposizione per il big match di domenica contro il Napoli. Essendo extracomunitario, servirà infatti del tempo per completare le pratiche burocratiche e ottenere il visto. L’ottimismo in casa bianconera, però, è ormai alle stelle.