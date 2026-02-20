Juventus, ecco la 4 maglia: le strisce orizzontali tornano in campo

Come riportato dal sito ufficiale, la Juventus ha svelato la 4 maglia firmata adidas e Studio Sgura. Un progetto che parte da un’idea chiara: guardare al passato per riscrivere il presente. Il risultato è una maglia che rilegge le iconiche strisce bianconere attraverso un linguaggio contemporaneo, senza smarrire identità e tradizione.

Tradizione e visione

Il design mantiene i colori storici, ma cambia prospettiva. Le strisce diventano orizzontali, riprendendo un concept sperimentale della stagione 1996-97 mai utilizzato in gare ufficiali. Un’intuizione rimasta sospesa per quasi trent’anni e oggi riportata alla luce.

Linee pulite, proporzioni misurate e una naturale eleganza definiscono l’estetica voluta da Giampaolo Sgura. La maglia, in stile polo e proposta anche a maniche lunghe, unisce performance e lifestyle. È pensata per il campo, ma dialoga apertamente con la moda contemporanea.

Debutto contro il Como

Le nuove strisce orizzontali faranno il loro esordio ufficiale il 21 febbraio in Juventus-Como, in Serie A. Un ritorno simbolico che sottolinea la volontà del club di valorizzare la propria storia attraverso scelte coraggiose.

Il 4° kit rappresenta l’ultimo capitolo di una collaborazione avviata negli anni tra Juventus, adidas e Studio Sgura, capace di intrecciare calcio, cultura visiva e fashion. Dalla Milano Fashion Week alle collezioni lifestyle, il percorso creativo ora si completa sul terreno di gioco.

La nuova maglia sarà disponibile sullo store ufficiale del club e nei punti vendita autorizzati. Un capo destinato a far discutere, ma soprattutto a segnare un nuovo passaggio nell’evoluzione dell’identità bianconera.