Juventus e Tudor, risoluzione consensuale: accordo raggiunto

Accordo raggiunto tra Juventus e Tudor

La Juventus e Igor Tudor hanno trovato l’intesa per la risoluzione anticipata del contratto che avrebbe legato il tecnico croato al club bianconero fino al 30 giugno 2027. Manca soltanto la comunicazione ufficiale, ma l’accordo tra le parti è ormai definito e chiude una vicenda rimasta aperta per oltre due mesi.

Un addio dopo l’esonero di ottobre

L’allenatore croato era stato esonerato lo scorso 27 ottobre, ma continuava a pesare sul bilancio della Juventus. La separazione odierna arriva dopo un confronto costante tra le parti e rappresenta una soluzione condivisa. Tudor potrà ora valutare eventuali opportunità all’estero, mentre per tornare ad allenare in Serie A dovrà attendere la prossima stagione, come previsto dal regolamento.

Risparmio economico per la Juventus

Il contratto di Igor Tudor, pari a circa 3 milioni di euro a stagione, avrebbe garantito al tecnico un totale di 9 milioni fino alla naturale scadenza. La risoluzione consensuale consente invece alla Juventus di alleggerire sensibilmente il monte stipendi, un passaggio rilevante nell’attuale fase di riorganizzazione societaria.

Scenari futuri in panchina

La mossa si inserisce in un contesto più ampio. La Juventus è infatti impegnata nella trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, segnale di continuità tecnica per il progetto bianconero. Resta invece ancora sotto contratto fino al 2027 l’altro ex tecnico juventino, Thiago Motta, posizione che la dirigenza dovrà valutare nei prossimi mesi.

Una scelta netta, che chiude definitivamente il capitolo Tudor e libera risorse utili per il futuro sportivo e finanziario del club.