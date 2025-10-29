Juventus e Spalletti verso l’accordo: i dettagli del contratto
Accordo raggiunto fino a giugno
La Juventus e Luciano Spalletti hanno trovato l’intesa per guidare i bianconeri fino al termine della stagione 2025-26. La firma del contratto è prevista nelle prossime ore, con rinnovo automatico in caso di quarto posto in Serie A. Per il tecnico di Certaldo, c’è la possibilità di estendere l’accordo fino al 2028 qualora venisse centrata la qualificazione in Champions League.
Dettagli economici e sfide immediate
Secondo le indiscrezioni, Spalletti percepirà circa 3 milioni di euro netti fino a giugno, equivalenti a 5,55 milioni lordi. La sua prima prova ufficiale sarà martedì allo Stadium, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions, contro lo Sporting Lisbona. Nessuna clausola particolare sulla durata del contratto è stata posta, segno della fiducia reciproca tra club e allenatore.
Bilancio e impatto sul club
La presenza simultanea di tre allenatori – Thiago Motta, esonerato, Igor Tudor e Spalletti – comporta costi significativi. La Juventus ha già accantonato oltre 16 milioni di euro nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025 per Motta e il suo staff. Tudor percepiva circa 3 milioni netti fino al 2027, portando la spesa lorda totale oltre gli 11 milioni, senza considerare i compensi dello staff tecnico.
Un nuovo percorso per la Continassa
Con Spalletti, la Juventus punta a stabilità e risultati, iniziando subito dalla partita di Champions. La gestione oculata del bilancio e la ricerca della continuità tecnica sono gli obiettivi principali per questa nuova fase bianconera.
