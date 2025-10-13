Juventus e Napoli su Norton-Cuffy, il Genoa fissa il prezzo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Ottobre 2025 · Aggiornato il 13 Ottobre 2025

Il gioiello del Genoa nel mirino

Il nome di Brooke Norton-Cuffy, esterno difensivo inglese classe 2004 del Genoa, sta diventando uno dei più caldi in vista del calciomercato invernale 2026. A soli 21 anni, il giocatore ha già attirato le attenzioni di due big di Serie A, Juventus e Napoli, pronte a capire i margini per una futura operazione.

La richiesta del club rossoblù

Il Genoa valuta il suo talento non meno di 15 milioni di euro, cifra che potrebbe crescere se le prestazioni dell’inglese continueranno con l’attuale rendimento. Prelevato dall’Arsenal per circa un milione più bonus, il ragazzo rappresenta una delle intuizioni più felici della dirigenza ligure, che ora si prepara a capitalizzare l’investimento.

Un profilo duttile e ricercato

Norton-Cuffy può ricoprire diversi ruoli: terzino in una difesa a quattro, esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque e persino ala offensiva in un tridente. Questa duttilità lo rende particolarmente appetibile per squadre che puntano su soluzioni tattiche versatili.

Le strategie di Juventus e Napoli

Per la Juventus, un ruolo chiave potrebbe averlo Marco Ottolini, attuale dirigente rossoblu nel mirino della dirigenza bianconera e responsabile del colpo che portò l’inglese sotto La Lanterna. Il Napoli, invece, osserva con attenzione per rinforzare le corsie laterali in prospettiva futura.

Il destino di Norton-Cuffy si annuncia uno dei temi centrali della finestra di gennaio: il Genoa è pronto a resistere, ma davanti all’offerta giusta il talento inglese potrebbe spiccare presto il volo.

