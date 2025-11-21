Juventus e Milan su Mitongo, talento 2008 dello Standard Liegi

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Mitongo nel mirino di Juventus e Milan

Il profilo di René Mitongo sta catturando l’attenzione di mezza Europa. Il centravanti belga classe 2008, in forza allo Standard Liegi, è finito sotto i riflettori di Juventus e Milan, pronte a valutare un possibile investimento in prospettiva. Le sue prestazioni ai Mondiali con il Belgio Under 17, dove ha segnato quattro gol in una singola gara contro le Fiji, hanno accelerato l’interesse degli osservatori italiani.

Il progetto dei club italiani e la crescita del giovane belga

L’idea di Juventus e Milan sarebbe quella di inserirlo inizialmente nelle rispettive seconde squadre per agevolarne l’adattamento. Parliamo di un attaccante duttile, con margini tecnici evidenti e una presenza fisica già notevole per l’età. Il percorso giovanile testimonia la sua crescita costante, confermata anche dalle 3 presenze e 1 gol con il Belgio Under 18.

La posizione dello Standard Liegi e i numeri attuali

Lo Standard Liegi non sembra però intenzionato a privarsene nel breve periodo. Il rinnovo fino al 30 giugno 2028 e la volontà di promuoverlo in prima squadra sono segnali chiari. Mitongo ha collezionato due presenze in Jupiler Pro League in questa stagione, oltre ai 4 gol in 6 partite nella Prima Nazionale ACFF. Transfermarkt valuta il suo cartellino 250 mila euro, cifra destinata a salire se continuerà su questa traiettoria.

Il duello tra Juventus e Milan è appena iniziato. Mitongo resta uno dei prospetti più intriganti della nuova generazione belga.

