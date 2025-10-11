Juventus e Kenan Yildiz, rinnovo in bilico: assalto dall’Arsenal

11 Ottobre 2025

Rinnovo complicato tra Juventus e Yildiz

Le trattative per il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus stanno incontrando ostacoli significativi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il padre del talento turco sarebbe deluso dalla cifra proposta dal club bianconero, ritenuta insufficiente per riflettere il suo status da titolare. Nonostante la volontà del giocatore di proseguire la sua avventura a Torino, l’entourage non esclude un futuro trasferimento in caso di mancato adeguamento economico.

Assalto dell’Arsenal: proposta con Gabriel Jesus

L’Arsenal ha deciso di rompere gli indugi presentando un’offerta da 50 milioni di euro, accompagnata dal cartellino di Gabriel Jesus, valutato 30 milioni di sterline. Una proposta complessiva che, nelle intenzioni dei Gunners, dovrebbe avvicinarsi alla valutazione della Juventus, che stima il proprio gioiello tra gli 80 e i 90 milioni.

Chelsea, Barcellona e non solo alla finestra

Il Chelsea, già respinto la scorsa estate con una proposta da 70 milioni di euro, resta vigile e pronto a rilanciare. Il Barcellona monitora da vicino la situazione, mentre secondo il giornalista Graeme Bailey anche Manchester United e Liverpool hanno espresso interesse.

La Juventus, però, non ha alcuna intenzione di cedere il suo talento e, come riportato da Fabrizio Romano, continua a lavorare con ottimismo a un nuovo contratto. Il futuro di Yildiz resta il dossier più delicato sul tavolo bianconero.

