Juventus Dybala: “Non sono ancora al 100%, ma sono felice di ripartire” JUVENTUS DYBALA – Nel corso dell’evento eSport “Gamers Without Borders“, Paulo Dybala è tornato sulla propria esperienza legata al coronavirus. L’attaccante della Juventus era risultato positivo lo scorso marzo, e lungo è stato il periodo che ha preceduto la sua completa guarigione. Ora c’è la ripresa, con i bianconeri che sono in lotta per lo scudetto con Inter e Lazio. Nell’ultima gara giocata, l’ex Palermo ha realizzato quello spettacolare gol proprio all’Inter con una perfetta conclusione che non ha lasciato scampo al portiere nerazzurro a Samir Handanovic. Il giocatore sta vivendo la sua quinta stagione a Torino. Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vogliono lontano dalla Juve, l’intenzione del club di Andrea Agnelli è quella di blinare la “Yoya” fino al 2025. In questa annata Dybala ha totalizzato 34 presenze con 13 gol e 12 assist. Per Maurizio Sarri è una pedina imprescindibile. JUVENTUS DYBALA JUVENTUS DYBALA – Così l’attaccante bianconero: “Avevo il coronavirus ma ora mi sento molto meglio. Non sono al 100% ma sto abbastanza bene. Siamo tornati ad allenarci e il calcio sta tornando. Presto faremo ciò che amiamo di più. Spero che possiamo divertirci e far divertire. Penso che sarà utile perché avremo molte partite consecutive, e tutti avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno. Sarà bellissimo“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

