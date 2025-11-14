Juventus, duello per Tiago Gabriel: il difensore piace alle big d’Italia

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Novembre 2025 · Aggiornato il 14 Novembre 2025

Juventus, fari su Tiago Gabriel per il futuro della difesa

La Juventus continua a puntare con decisione sui giovani profili più promettenti della Serie A: negli ultimi mesi gli uomini mercato Comolli e Modesto hanno intensificato i monitoraggi e il nome che oggi emerge con forza è quello di Tiago Gabriel, talento del Lecce che sta attirando l’interesse di diversi top club.

Il portoghese sorprende in Serie A e cattura l’attenzione bianconera

Arrivato dall’Estrela Amadora durante l’ultima estate, Tiago Gabriel, classe 2004, ha impiegato pochissimo per adattarsi al calcio italiano. Ha mostrato personalità, senso della posizione e una maturità fuori dal comune. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Al Franchi, poche settimane fa, un osservatore della Juventus lo ha seguito da vicino per valutarne la crescita.

Milan e Inter osservano, ma la Juventus prepara la mossa

Il difensore ha attirato l’interesse anche di Milan e Inter, pronte a inserirsi nella corsa se dovessero aprirsi margini concreti. La Juventus, però, vuole anticipare la concorrenza, anche perché a gennaio potrebbe salutare Joao Mario, la cui partenza spingerebbe il club ad accelerare per un rinforzo immediato.

Una sfida di mercato destinata a infiammarsi

Il profilo di Tiago Gabriel risponde all’esigenza di ringiovanire la retroguardia e costruire un progetto competitivo nel medio periodo. La corsa è appena iniziata, ma i bianconeri intendono muoversi con decisione prima che la concorrenza alzi il livello della contesa.

