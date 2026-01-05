Juventus, dopo Vlahović il futuro è Sørloth: i possibili scenari

La Juventus si muove con anticipo per gestire l’addio, ormai dato per certo, di Dušan Vlahović. L’attaccante serbo, senza intenzione di rinnovare, lascerà Torino nell’estate 2026, spingendo la dirigenza a cercare un erede di peso.

Il profilo ideale: leadership ed esperienza

La priorità è un numero nove di caratura internazionale, capace di guidare la linea offensiva da subito. Un nome risponde perfettamente a queste caratteristiche: Alexander Sørloth. Il norvegese dell’Atlético Madrid è il candidato che ha guadagnato più terreno nelle ultime ore, generando consenso negli ambienti bianconeri.

Perché Sørloth convince la Juventus

A Torino apprezzano la sua forza fisica, l’abilità negli inserimenti e il fiuto del gol. Un profilo diverso da Vlahović, ma perfetto per la Serie A, dove fisicità e presenza in area sono determinanti. Anche il giocatore vedrebbe di buon occhio la sfida in un club storico come la Juventus, che può offrirgli un ruolo da protagonista.

L’apertura dell’Atletico Madrid e il valore dell’affare

L’Atlético Madrid non considera Sørloth intoccabile. Una proposta convincente potrebbe portare alla cessione. Il trasferimento potrebbe chiudersi intorno ai 35 milioni di euro, investimento strategico per la Juve in caso di addio di Vlahović.

I colloqui sono già iniziati e l’interesse è concreto. La Juventus vuole anticipare i tempi e i possibili concorrenti. L’operazione è ancora in fase embrionale, ma Alexander Sørloth si sta delineando come il principale candidato per aprire una nuova era nell’attacco bianconero.