Juventus, dilemma alla porta: idea De Gea, si valuta anche Vicario

David De Gea, estremo difensore della Fiorentina, sarebbe nel mirino della Juventus; anche Vicario in lista, mentre per Carnesecchi…

JUVENTUS VICARIO DE GEA – Una porta per due. O magari per tre, considerando l’outsider: Carnesecchi. La Juventus starebbe valutando un profondo restyling per la porta in considerazione dell’altalenante rendimento di Michele Di Gregorio e Mattia Perin, storico secondo portiere dai tempi di Allegri e divenuto titolare nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Alcune indecisioni del tandem a disposizione del tecnico starebbe portando la Vecchia Signora ad aprire le porte al mercato estivo in cerca di alternative. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i nomi sul taccuino sarebbero quelli di Vicario e De Gea.

Il primo rappresenterebbe un cavallo di ritorno in Serie A, con l’esperienza al Tottenham che potrebbe interrompersi proprio nel corso della sessione estiva. L’estremo difensore spagnolo, invece, dovrebbe lasciare Firenze per approdare a Torino, in quella che verrebbe considerato l’ultimo giro di giostra in una big, alla soglia dei trentasei anni. Entrambi vincolati da un contratto in scadenza al 30 giugno 2028, i due portieri sembrano accumunati anche nel rendimento delle ultime due stagioni: protagonisti assoluti nel 2024/2025 delle rispettive squadre, in netta difficoltà quest’anno.

Sogno Carnesecchi, ma molto dispendioso: la Juventus studia anche De Gea e Vicario

Tottenham e Fiorentina, infatti, rischiano di essere risucchiate nel vortice retrocessione e le prestazioni dei due portieri non si sono sempre rivelate impeccabili. La Vecchia Signora, tuttavia, starebbe sfogliando la margherita del mercato in vista della prossima stagione e sia De Gea che Vicario rientrerebbero nei parametri. Più in lontananza si scorgerebbe l’obiettivo Carnesecchi, vero “petalo” dei desideri bianconeri per il quale l’Atalanta richiederebbe almeno 35 milioni di euro. Molto, se non tutto, passerà dall’eventuale qualificazione della società bianconera alla prossima edizione della Champions League. Tre soluzioni per un dilemma alle porte: la Juventus studia già il post Di Gregorio-Perin.