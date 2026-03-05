Juventus, deciso il futuro di Boga: pronto il riscatto dal Nizza

Boga convince subito la Juventus

Il calciomercato della Juventus inizia già a delineare alcune scelte strategiche per il futuro. Tra queste c’è il destino di Jeremie Boga, arrivato in prestito dal Nizza e protagonista di un impatto molto positivo con la maglia bianconera.

In poche settimane l’esterno ivoriano ha dimostrato di poter essere una risorsa preziosa nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Le sue qualità nell’uno contro uno, la rapidità nello stretto e la capacità di creare superiorità numerica hanno convinto rapidamente lo staff tecnico e la dirigenza della Juventus.

I numeri, seppur ancora limitati, raccontano già molto: sei presenze complessive, un gol e un assist che hanno contribuito a dare energia alla squadra in una fase delicata della stagione di Serie A.

Riscatto già deciso

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe già maturato la decisione di esercitare il diritto di riscatto fissato intorno ai cinque milioni di euro. Una cifra considerata sostenibile per un giocatore che conosce bene il calcio italiano, avendo già vestito in passato la maglia del Sassuolo.

Dal punto di vista contrattuale, Jeremie Boga dovrebbe firmare un accordo con uno stipendio da circa 1,5 milioni di euro a stagione, con la possibilità di arrivare fino a due milioni grazie ai bonus legati a rendimento e presenze.

Il ruolo nel progetto bianconero

L’idea della Juventus è chiara: Jeremie Boga rappresenta il complemento ideale nel reparto offensivo. Un’alternativa affidabile a Kenan Yildiz, capace di garantire qualità e imprevedibilità senza alterare gli equilibri della squadra.

Una pedina utile per allungare le rotazioni e aumentare il peso offensivo dei bianconeri nel finale di stagione.