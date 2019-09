Juventus De Gea, la conferma arriva dall’Inghilterra. Ennesimo colpo a zero?

JUVENTUS DE GEA – La Juventus vuole tentare l’ennesimo colpo a parametro zero nella prossima estate. Paratici sarebbe già a lavoro per sfruttare le possibili occasioni che potrebbero presentarsi.

Secondo quanto riportato dal Mirror, oltre ad Eriksen ed Alderweireld, la dirigenza bianconera starebbe sondando il terreno per David De Gea; l’estremo difensore, infatti, momentaneamente non ha ancora rinnovato il contratto con il Manchester United, in scadenza nel 2020.

Sul portiere spagnolo classe ’90, però, è forte la concorrenza del Psg. La Juventus potrebbe sferrare l’assalto decisivo a gennaio qualora De Gea non dovesse trovare l’accordo con i Red Devils.

