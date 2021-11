Juventus, Danilo si ferma: out per 8 settimane

Juventus, Danilo si ferma – Davvero pessime notizie per Massimiliano Allegri, il quale dovrà rinunciare ad un giocatore fondamentale come Danilo per circa due mesi. Gli esami ai quali si è sottoposto il brasiliano nella mattinata odierna, infatti, a seguito della brutta botta rimediata contro la Lazio, hanno evidenziato una lesione del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Juventus, Danilo si ferma – Di seguito, la nota ufficiale della Juventus:

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Danilo presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane”.

