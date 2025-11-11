Juventus, Damien Comolli nuovo amministratore delegato

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 11 Novembre 2025

Juventus Damien Comolli – Il momento attuale della Juventus è molto complicato; Tudor è stato esonerato in favore di Luciano Spalletti che avrà però bisogno di tempo per sviluppare le proprie idee tattiche. Nella giornata di oggi tramite comunicato ufficiale Damien Comolli è stato annunciato come nuovo amministratore delegato.

Il comunicato

Torino, 11 novembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la

“Società”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle

cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari

e alla nomina dei relativi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale

cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente

in continuità con l’assetto precedente.

