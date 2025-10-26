Juventus, crisi senza fine: Tudor verso l’esonero, Spalletti in pole

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Ottobre 2025 · Aggiornato il 26 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Crollo Juventus, Tudor vicino all’addio

JUVENTUS TUDOR ESONERO – La crisi della Juventus si fa sempre più profonda. All’Olimpico i bianconeri hanno incassato l’ennesima sconfitta, battuti 1-0 dalla Lazio grazie a una rete di Toma Basic nel primo tempo. Un altro passo falso che porta Igor Tudor a un passo dall’esonero. Il tecnico croato, già in discussione dopo il ko di Como e la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, non è riuscito a invertire la rotta.

Numeri impietosi e squadra senza identità

La Vecchia Signora non vince dal 13 settembre e si è fermata a quota 12 punti in classifica, ormai distante sei lunghezze dalla vetta della Serie A. Ancora più preoccupanti i numeri offensivi: la Juventus non segna da 497 minuti ufficiali, un record negativo nella storia del club.

Spalletti e Mancini per la panchina bianconera

JUVENTUS TUDOR ESONERO – La dirigenza è pronta a intervenire. Nelle prossime ore si deciderà il futuro di Tudor, con Luciano Spalletti in pole per subentrare. Sullo sfondo rimane Roberto Mancini, desideroso di tornare protagonista in Serie A, mentre appare più lontana la pista che porta al possibile ritorno di Thiago Motta. In casa Juventus è tempo di scelte drastiche: servono punti, identità e una guida capace di restituire fiducia a un gruppo in evidente crisi.

