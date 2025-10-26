Juventus, crisi senza fine: Tudor verso l’esonero, Spalletti in pole
Foto © Stefano D’Offizi
Crollo Juventus, Tudor vicino all’addio
JUVENTUS TUDOR ESONERO – La crisi della Juventus si fa sempre più profonda. All’Olimpico i bianconeri hanno incassato l’ennesima sconfitta, battuti 1-0 dalla Lazio grazie a una rete di Toma Basic nel primo tempo. Un altro passo falso che porta Igor Tudor a un passo dall’esonero. Il tecnico croato, già in discussione dopo il ko di Como e la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, non è riuscito a invertire la rotta.
Numeri impietosi e squadra senza identità
La Vecchia Signora non vince dal 13 settembre e si è fermata a quota 12 punti in classifica, ormai distante sei lunghezze dalla vetta della Serie A. Ancora più preoccupanti i numeri offensivi: la Juventus non segna da 497 minuti ufficiali, un record negativo nella storia del club.
Spalletti e Mancini per la panchina bianconera
JUVENTUS TUDOR ESONERO – La dirigenza è pronta a intervenire. Nelle prossime ore si deciderà il futuro di Tudor, con Luciano Spalletti in pole per subentrare. Sullo sfondo rimane Roberto Mancini, desideroso di tornare protagonista in Serie A, mentre appare più lontana la pista che porta al possibile ritorno di Thiago Motta. In casa Juventus è tempo di scelte drastiche: servono punti, identità e una guida capace di restituire fiducia a un gruppo in evidente crisi.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo