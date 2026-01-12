Juventus-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv

iUna serata che pesa per entrambe

Il posticipo delle 20.45 mette di fronte Juventus e Cremonese, gara che completa la 20ª giornata di Serie A. I bianconeri cercano continuità per consolidare la zona alta, i grigiorossi puntano a punti pesanti per alimentare la corsa salvezza. Il contesto suggerisce una partita attenta, con scelte ragionate e pochi margini di errore.

Le mosse di Spalletti

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Juventus, idea Mateta per l’estate: sondaggio in casa Palace Calciomercato News

In casa Juventus, Luciano Spalletti deve fare i conti con le condizioni di Conceicao, ancora a rischio dopo il lavoro differenziato degli ultimi giorni: in caso di forfait, spazio a Miretti, con Yildiz a supporto di David, favorito su Openda. In difesa rientra Kelly, che insidia una maglia da titolare nel terzetto con Bremer e Kalulu, mentre Koopmeiners resta un’opzione in corso d’opera. La regia sarà affidata a Locatelli, con McKennie e Cambiaso sulle corsie.

Le certezze di Nicola

Sul fronte Cremonese, Davide Nicola sembra orientato a confermare la coppia offensiva Bonazzoli-Vardy. A centrocampo possibile rilancio per Vandeputte, affiancato da Payero e Bondo, insidiato da Grassi. Sulle fasce agiranno Barbieri e Pezzella, con Zerbin pronto a subentrare. La difesa sarà guidata da Baschirotto.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Dove vederla in tv

Juventus-Cremonese sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). Disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go e app DAZN.