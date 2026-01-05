Juventus, contatti per Theo Hernandez: ritorno in Italia possibile

La Juventus torna a muoversi su profili di primo piano in vista della prossima stagione. L’ultima indiscrezione, destinata a far discutere, riguarda Theo Hernandez, oggi all’Al-Hilal. A rivelarla è Carlo Pellegatti, che dal proprio canale ha parlato apertamente di contatti tra l’entourage del terzino francese e il club bianconero.

I contatti e il timing dell’operazione

Secondo quanto riferito, non si tratta di un’operazione legata al mercato invernale, ma di un’idea concreta per l’estate. La Juventus avrebbe avviato un dialogo esplorativo, trovando apertura da parte del giocatore, attratto dalla possibilità di tornare protagonista in Serie A dopo l’esperienza in Arabia Saudita.

La volontà di Theo Hernandez

Il punto centrale è chiaro: Theo Hernandez gradirebbe la destinazione bianconera. Dopo il passato al Milan, il francese vede nella Juventus un progetto credibile per rientrare nel calcio europeo che conta. La sua priorità è tornare a competere ad alti livelli, anche a costo di rivedere le proprie condizioni economiche.

L’ostacolo ingaggio e gli scenari

Qui si entra nel terreno più delicato. All’Al-Hilal, Theo Hernandez percepisce circa 20 milioni di euro a stagione, una cifra fuori scala per qualsiasi club italiano. Tuttavia, la disponibilità del giocatore a ridurre sensibilmente lo stipendio apre uno spiraglio concreto. La Juventus osserva, valuta e prende tempo.