Juventus, Conceicao: “Il gol? Questione di tempo, dobbiamo migliorare. Spalletti…”

Juventus Conceicao

Francisco Conceicao è stato intervistato da Sportmediaset a quattro giorni dalla gara tra Juventus ed Inter a San Siro. Così il ventitreenne portoghese:

Sto bene, problema superato. Si creano le occasioni ma è mancato quel gol per aiutare la squadra però continuando così è una questione di tempo. Pensiamo di vincere ogni partita, stare in alto e dentro gli obiettivi.

Se riusciamo a farlo (il gol), la squadra ha più fiducia, si sente molto meglio; non arrivando, si sente il nervosismo di farlo per vincere.  Dobbiamo migliorare”.

Sul lavoro di mister Spalletti:Mi piace tanto come vogliamo giocare e vincere, i risultati parlano da soli; dobbiamo continuare e crescere ancora, tutti abbiamo potenzialità per fare meglio, anche io posso fare meglio e lo farò di sicuro“.

Su Mc Kennie, Yildiz, Boga, tutti giocatori abili tecnicamente:Mi piacciono, abbiamo giocatori per l’uno contro uno e penso ci sia bisogno per vincere titoli“.

Conceicao legato ai bianconeri: “Io mi vedo qui a lungo, vincere e raggiungere traguardi personali“.

La partita contro l’Inter:Vogliamo vincere, dimostrare di essere una grande squadra, abbiamo la qualità“.

Dopo l’Inter, l’andata dei playoff di Champions contro il Galatasaray:La miglior competizione di club al mondo, sarà difficile ma vogliamo essere tra le migliori“.

