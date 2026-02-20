Juventus-Como, probabili formazioni. Le scelte dei tecnici

All’Allianz Stadium va in scena uno snodo europeo. Juventus e Como si affrontano separate da appena quattro punti, con la squadra di Luciano Spalletti chiamata a reagire dopo il pesante 5-2 incassato in Champions League contro il Galatasaray. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dall’1-1 contro il Milan, arrivano con fiducia e ambizioni.

Juventus, emergenza e scelte obbligate

Le assenze pesano. Fuori Kalulu per squalifica, indisponibili Holm, Milik e Vlahovic. Restano in dubbio Bremer e David, entrambi alle prese con problemi fisici. In difesa possibile linea a tre con Gatti, Kelly e Koopmeiners adattato sul centro-sinistra.

In mezzo non c’è margine per turnover: Thuram e Locatelli guideranno il reparto. Sulla trequarti confermati Yildiz e Conceicao. Se David non dovesse farcela, spazio a Openda da centravanti.

Como, assenza pesante

Nel Como mancherà lo squalificato Nico Paz, uomo chiave tra le linee. Sulla trequarti agirà Baturina, con Kuhn e J. Rodriguez ai lati. In difesa ballottaggio tra Kempf e Diego Carlos. Confermato Douvikas al centro dell’attacco.

Juventus-Como, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.