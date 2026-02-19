Juventus-Como: dove vederla in tv e probabili formazioni
La Juventus cerca risposte. All’Allianz Stadium arriva il Como per la 26ª giornata di Serie A 2025/26, in uno scontro che pesa nella corsa alla Champions League. I bianconeri di Luciano Spalletti, fermi a 46 punti dopo il ko europeo con il Galatasaray e la sconfitta nel Derby d’Italia contro l’Inter, vogliono rilanciarsi e mettere pressione alla Roma.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il Como di Cesc Fabregas è a quota 42. I pareggi con Atalanta e Milan, intervallati dallo stop con la Fiorentina, tengono aperta la corsa europea.
Juventus-Como, le probabili formazioni
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal; K. Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti.
Da valutare Bremer, squalificato Kalulu. Davanti possibile staffetta tra McKennie e Openda.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
Out per squalifica Nico Paz.
Quando e dove vederla
Juventus-Como si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15.00. Diretta esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv, console e dispositivi compatibili. Per gli abbonati Sky con pacchetto dedicato, il match sarà visibile su DAZN 1 (canale 214).
Streaming attivo tramite app e sito ufficiale DAZN. Una sfida che può indirizzare la stagione di entrambe.