Juventus, colpo in prospettiva: arriva Oboavwoduo dal City

La Juventus continua a investire sul futuro e lo fa con una strategia chiara, mirata alla crescita interna dei talenti. Dopo l’operazione Adin Licina, il club bianconero è pronto a chiudere un nuovo innesto di prospettiva: si tratta di Justin Oboavwoduo, attaccante inglese classe 2006 di proprietà del Manchester City.

Profilo e numeri del talento inglese

Cresciuto nel settore giovanile dei Citizens, Oboavwoduo si è messo in evidenza in questa stagione con la formazione Under 21 del Manchester City. I numeri raccontano un percorso in costante crescita: 18 presenze complessive e 6 gol realizzati, cinque dei quali in Premier League 2, competizione nella quale ha mostrato qualità fisiche e capacità di attaccare la profondità.

Percorso internazionale e margini di crescita

Il giovane attaccante è già entrato nel giro delle nazionali giovanili dell’Inghilterra. Lo scorso 5 settembre ha infatti debuttato con l’Inghilterra U20 in un’amichevole contro l’Italia, ulteriore conferma della considerazione di cui gode all’interno del panorama calcistico britannico.

Il progetto Juventus per Oboavwoduo

Per la Juventus si tratta di un’operazione in linea con la filosofia degli ultimi anni: individuare talenti internazionali prima dell’esplosione definitiva e inserirli gradualmente nel proprio sistema. Oboavwoduo inizierà con ogni probabilità il suo percorso in bianconero dalla Next Gen, in Serie C, per poi essere valutato in ottica prima squadra.

Una strategia che guarda lontano

L’operazione conferma l’attenzione della dirigenza verso il mercato dei giovani e rafforza il progetto di valorizzazione interna. La Juventus pianifica, costruisce e semina oggi per raccogliere domani. E Justin Oboavwoduo rappresenta l’ennesima scommessa su un futuro che il club vuole continuare a controllare, passo dopo passo.