Juventus, colpo Celik a parametro zero: accordo raggiunto

Cristiano Abbruzzese
2 min
Celik Zaccagni
Foto © Stefano D'Offizi

La Juventus si muove con anticipo e chiude un’operazione strategica per la prossima stagione: Zeki Celik è a un passo dal vestire il bianconero. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a parametro zero. Una scelta mirata per colmare una lacuna che da anni accompagna il club torinese sulla corsia destra.

Secondo quanto riportato da La Stampa, dopo l’interruzione dei contatti con la Roma, frenati dalle richieste economiche dell’entourage del giocatore, la dirigenza bianconera ha affondato il colpo.

Un rinforzo mirato per la fascia

Classe 1997, titolare fisso anche con la Turchia, Celik garantisce esperienza internazionale e affidabilità. La Juventus cercava un profilo pronto, capace di assicurare continuità e spinta. L’investimento a zero rappresenta un’opportunità tecnica ed economica, in linea con la politica di contenimento dei costi avviata negli ultimi mesi.

Le conseguenze per la Roma

Per la Roma si apre ora un problema concreto. Con il prestito di Tsimikas in scadenza, la posizione incerta di Angelino e il rendimento altalenante di Rensch, il club giallorosso sarà costretto a intervenire sul mercato estivo per ridisegnare le corsie laterali.

La mossa della Juventus certifica una strategia chiara: intervenire con decisione su ruoli scoperti, anticipando la concorrenza. E Celik, salvo sorprese, sarà uno dei primi volti nuovi della prossima stagione bianconera.

