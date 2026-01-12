Juventus, cinquina alla Cremonese e quarto posto conquistato

Dominio bianconero fin dai primi minuti

È una Juventus autoritaria, feroce e lucida quella che spazza via la Cremonese allo Stadium. La squadra di Luciano Spalletti impone subito ritmo e intensità, trovando il vantaggio dopo appena dodici minuti con una deviazione vincente di Bremer sugli sviluppi di una punizione. I grigiorossi non riescono mai a entrare in partita, schiacciati da un pressing costante e da una superiorità tecnica evidente.

David indirizza, Yildiz firma lo strappo

Il raddoppio arriva poco dopo ed è la fotografia della serata: transizione rapida, campo aperto e freddezza di David, che batte Audero e indirizza definitivamente la gara. La Juventus continua a macinare gioco, mentre la Cremonese perde ordine e lucidità. Nel finale di primo tempo sale in cattedra Yildiz, che dopo il rigore respinto trova il tap-in del 3-0, chiudendo di fatto il match prima dell’intervallo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

McKennie completa l’opera

Nella ripresa i bianconeri gestiscono senza affanni, colpendo ancora quando accelerano. Prima l’autogol di Terracciano sullo spunto di McKennie, poi il sigillo definitivo dello statunitense, puntuale nell’inserimento sul cross di Kalulu. Cinque gol, nessuna sbavatura e una sensazione chiara: questa Juventus sa quando colpire e come farlo.

La classifica sorride a Spalletti

Con questo successo, il quarto nelle ultime cinque gare di Serie A, la Juventus sale al quarto posto, agganciando Roma e Napoli. Più dei numeri, colpisce la fluidità del gioco e la concretezza sotto porta. La mano di Spalletti è evidente. E allo Stadium, ora, si torna a respirare fiducia.