Juventus-Chiesa, nuovo affondo: offerta pronta al Liverpool

Il nome è tornato in cima alla lista. Federico Chiesa rappresenta oggi la priorità assoluta della Juventus in questa fase del mercato invernale, con segnali sempre più concreti di un possibile ritorno a Torino.

Chiesa spinge, la Juventus studia la formula

La disponibilità dell’esterno classe 1997 a rientrare alla Continassa è totale. La Juventus, valutato anche il gradimento di Luciano Spalletti, ha inizialmente tentato la strada del prestito secco o con diritto di riscatto. Proposta respinta dal Liverpool, deciso a cedere Chiesa solo a titolo definitivo dopo 30 presenze e 4 gol con i Reds.

Nuovo contatto con il Liverpool

Nelle ultime ore la dirigenza bianconera, con l’ad Damien Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini, ha riallacciato i contatti proponendo una soluzione più gradita agli inglesi: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Una formula che potrebbe sbloccare la trattativa e avvicinare l’accordo.

Il fattore Salah e i tempi dell’operazione

La posizione di Chiesa resta legata a quella di Mohamed Salah, impegnato in Coppa d’Africa con l’Egitto. Il suo rientro, previsto dopo la competizione, influenzerà le decisioni finali del Liverpool.

Le uscite per finanziare il colpo

Per sostenere un’operazione da circa 15 milioni complessivi, la Juventus lavora alle cessioni. Joao Mario è il principale indiziato, seguito da Vasilije Adzic in prestito. Restano ipotesi complesse le partenze di Federico Gatti e Teun Koopmeiners, mentre Lois Openda non è sul mercato.

Il ritorno di Chiesa, già protagonista con 131 presenze e 32 gol in bianconero, non è più solo una suggestione. Ora è una trattativa vera.