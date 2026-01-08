Juventus-Chiesa, contatti col Liverpool ma la trattativa è in stallo

Juventus, Chiesa resta un obiettivo concreto

Il nome di Federico Chiesa torna con forza nei pensieri della Juventus. I contatti con il Liverpool sono stati avviati e il dialogo con l’entourage dell’esterno azzurro non si è mai interrotto. L’idea è chiara: riportare a Torino un profilo che conosce ambiente e pressioni, offrendo a Luciano Spalletti una soluzione di livello nel girone di ritorno della Serie A.

Il tecnico toscano ha chiesto un rinforzo offensivo capace di garantire imprevedibilità e duttilità. Chiesa risponde perfettamente all’identikit.

L’intoppo Salah frena i tempi

Ecco il punto che complica l’operazione. Il Liverpool, pur non chiudendo alla cessione, non intende liberare Chiesa nell’immediato. L’assenza di Mohamed Salah, impegnato in Coppa d’Africa, pesa sulle valutazioni del club inglese. In questa fase, l’esterno italiano è considerato centrale nel progetto di Arne Slot.

Solo al rientro dell’egiziano si potrà capire se e come Salah chiarirà la propria posizione. In caso di permanenza, i Reds potrebbero aprire con maggiore decisione.

Formula e alternative: distanza da colmare

La Juventus spinge per un ritorno in prestito, mentre il Liverpool preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Una distanza non banale, che al momento tiene la trattativa in standby. Fine gennaio può cambiare lo scenario.

Movimenti in uscita: futuro Adzic da definire

Sul fronte uscite, la Juventus valuta il prestito di Vasilije Adzic. Il montenegrino cerca spazio e in Serie A Genoa e Verona osservano con interesse. Un incastro che può incidere anche sul destino di Chiesa.