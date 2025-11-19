Juventus, Chiellini: “Unità e perseveranza; tanti cambiamenti in atto, campionato livellato e solo una più forte”

Alessandro Collu · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

Giorgio Chiellini, director of football strategy della Juventus ha parlato a Torino durante il Social Football Summit del momento bianconero. Le sue dichiarazioni principali:

“Tanti cambiamenti sono in atto, abbiamo due partite dove si deciderà tutto, si passa da queste partite per costruire, il campionato italiano si è molto livellato a parte forse una squadra nettamente più forte delle altre, poi c’è equilibrio e potenzialità per fare molto bene, serve unità, perseveranza, stiamo finendo tanti cambiamenti nella struttura e la maggior parte delle persone vede solo l’allenatore e giocatori, vedo alla fine un treno che va e riporterà la Juventus alla normalità nel saper vincere, delle volte accettare le sconfitte e prendere lo stimolo per ripartire”.

Chiellini aggiunge: “Con i giocatori devi tenere un po’ di distanza, non sono il loro compagno ma è quasi più facile, hai un passato e le parole che dici vengono ascoltate, hai una sensibilità tecnica e non devi crearti una credibilità. Questo è un gruppo che ha dei valori, è coeso, non va redarguito, controllato, è un gruppo sano che sta costruendo quella sua fiducia e forza utile per sostenere le difficoltà durante le partite. Il rinnovo di Yildiz? Con calma, c’è la volontà“.

OLTRE A “JUVENTUS, CHIELLINI..., LEGGI, AD ESEMPIO: