Juventus, Chiellini: “Unità e perseveranza; tanti cambiamenti in atto, campionato livellato e solo una più forte”
Giorgio Chiellini, director of football strategy della Juventus ha parlato a Torino durante il Social Football Summit del momento bianconero. Le sue dichiarazioni principali:
“Tanti cambiamenti sono in atto, abbiamo due partite dove si deciderà tutto, si passa da queste partite per costruire, il campionato italiano si è molto livellato a parte forse una squadra nettamente più forte delle altre, poi c’è equilibrio e potenzialità per fare molto bene, serve unità, perseveranza, stiamo finendo tanti cambiamenti nella struttura e la maggior parte delle persone vede solo l’allenatore e giocatori, vedo alla fine un treno che va e riporterà la Juventus alla normalità nel saper vincere, delle volte accettare le sconfitte e prendere lo stimolo per ripartire”.
Chiellini aggiunge: “Con i giocatori devi tenere un po’ di distanza, non sono il loro compagno ma è quasi più facile, hai un passato e le parole che dici vengono ascoltate, hai una sensibilità tecnica e non devi crearti una credibilità. Questo è un gruppo che ha dei valori, è coeso, non va redarguito, controllato, è un gruppo sano che sta costruendo quella sua fiducia e forza utile per sostenere le difficoltà durante le partite. Il rinnovo di Yildiz? Con calma, c’è la volontà“.
OLTRE A “JUVENTUS, CHIELLINI..., LEGGI, AD ESEMPIO:
- Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
- Milan, Tare e il derby: “Curioso, non decisivo ma importante per credibilità al progetto; voglio vincere trofei”
- Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Hellas nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata: stesso risultato
- Verona, Hellas maschile e femminile al Bentegodi in sequenza per la prima volta: ecco quando
- Juventus, Spalletti si presenta in bianconero: “Sensazioni bellissime, stimolante tutto; riportiamola ad alti livelli”
- Bologna-Skorupski, rinnovo e quasi dieci anni insieme
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”