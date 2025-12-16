 Salta al contenuto
Juventus Calcio News 24 / 7

Juventus, Chiellini: “Post calciatore mi interessava la parte manageriale. La Roma? Speriamo in un buon Natale”

Alessandro Collu
1 min
Juventus Chiellini

Giorgio Chiellini ha parlato in occasione del Premio Ussi-Sportivo Piemontese dell’Anno 2025: di seguito, una battuta del Director of Football Strategy della Juventus.

Non diventerò allenatore e non tornerò a giocare, questo è sicuro; la parte manageriale era quella che mi interessava e mi piaceva di più, ringrazio Calvo, viverla internamente è diverso. Juventus-Roma? Speriamo di festeggiare un buon Natale, sabato è una partita importante“.

