Juventus, Chiellini: “Post calciatore mi interessava la parte manageriale. La Roma? Speriamo in un buon Natale”

Giorgio Chiellini ha parlato in occasione del Premio Ussi-Sportivo Piemontese dell’Anno 2025: di seguito, una battuta del Director of Football Strategy della Juventus.

“Non diventerò allenatore e non tornerò a giocare, questo è sicuro; la parte manageriale era quella che mi interessava e mi piaceva di più, ringrazio Calvo, viverla internamente è diverso. Juventus-Roma? Speriamo di festeggiare un buon Natale, sabato è una partita importante“.

