Juventus, centrocampo in fermento: Guido Rodriguez in pole

La Juventus entra nel vivo del mercato invernale con un obiettivo chiaro: rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera sta lavorando su più tavoli, ma una pista ha preso nettamente quota nelle ultime ore.

Guido Rodriguez, occasione da cogliere

Il nome caldo è quello di Guido Rodriguez, centrocampista argentino classe 1994 del West Ham. Il giocatore, reduce da mesi con poco spazio in Premier League, ha manifestato la volontà di rilanciarsi e guarda con interesse a un ritorno da protagonista in Serie A. L’operazione viene valutata con attenzione perché sostenibile: un prestito che permetterebbe alla Juventus di rinforzarsi subito senza compromettere le strategie estive.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il profilo giusto per Spalletti

Rodriguez è considerato un elemento funzionale alla filosofia di Spalletti. Esperienza internazionale, equilibrio tattico e capacità di dare ordine alla manovra sono qualità che mancano alla mediana bianconera. Secondo Sky Sport, l’accordo con il West Ham sarebbe già ben impostato: ora si attende il via libera definitivo dell’allenatore.

Alternative e scenari futuri

La Juventus, però, non si ferma qui. Resta viva l’idea di riportare in Serie A Sandro Tonali, anche se l’operazione appare complessa. Più defilata, ma monitorata, la pista che porta a Franck Kessié, ex Milan e Atalanta, oggi all’Al Ahli con contratto in scadenza a giugno. Per l’ivoriano si tratta di un discorso più orientato all’estate.

Una strategia chiara

La linea della Juventus è netta: intervenire con precisione, alzare il livello del centrocampo e dare a Spalletti gli uomini giusti per rendere la squadra più competitiva subito e nel medio periodo. Il primo tassello potrebbe chiamarsi Guido Rodriguez.