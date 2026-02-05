Juventus, Celik nel mirino: primi contatti per il colpo a zero

La Juventus pianifica con anticipo le mosse per la prossima stagione e guarda con decisione al mercato dei parametri zero. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Zeki Celik, esterno in uscita dalla Roma e in scadenza di contratto a giugno. Un’opportunità che a Torino viene considerata concreta e strategica.

La strategia della Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha già avviato i primi contatti con Zeki Celik, ponendo le basi per un possibile accordo a partire dalla prossima estate. Il club bianconero avrebbe messo sul tavolo una proposta di contratto fino al 2029, con un’ulteriore stagione opzionale, accompagnata da uno stipendio da 3 milioni di euro annui, bonus esclusi.

Nodo ingaggio e posizione del giocatore

Il principale ostacolo resta la richiesta economica del calciatore. Come evidenziato da Il Messaggero, la domanda iniziale di Zeki Celik, pari a 4 milioni di euro a stagione, è ritenuta eccessiva dalla Juventus, che mantiene però una linea di apertura nella trattativa.

Perché Celik è una priorità

Alla Juventus, Zeki Celik viene considerato una priorità assoluta per rinforzare le corsie laterali. La profonda conoscenza della Serie A e l’immediata affidabilità lo rendono una soluzione pronta, in linea con le esigenze di una squadra che vuole coniugare equilibrio tecnico e sostenibilità economica.

Ti potrebbe interessare Juventus, idea Lobotka per l’estate? Spalletti chiama il regista Calciomercato News

Il dossier è aperto e l’estate si avvicina. A Torino, la pista Celik resta calda.