Juventus, c’è l’incontro per Kessié: occasione per giugno

Il contatto ufficiale e la strategia bianconera

La Juventus ha avviato concretamente l’operazione per il ritorno in Serie A di Frank Kessié. Come confermato da fonti dirette, ieri si è svolto un incontro in sede tra i dirigenti bianconeri e George Atangana, procuratore del centrocampista ivoriano. L’obiettivo del club è chiaro: assicurarsi il giocatore a parametro zero nel prossimo mercato estivo, quando il suo contratto con l’Al-Ahli sarà in scadenza.

Il nodo contrattuale con l’Al-Ahli e la decisione del giocatore

La trattativa – le parti si riaggiorneranno a fine sessione invernale – non è però priva di ostacoli. Il club saudita, infatti, non intende lasciar partire Kessié a gennaio e ha già presentato al giocatore una proposta per rinnovare il suo contratto. La decisione finale spetta quindi al calciatore, che dovrà scegliere tra un lauto ingaggio in Arabia Saudita e il desiderio di tornare a calcare i campi europei.

Il profilo di Kessié: esperienza e fisicità per la mediana

Classe 1996, Kessié è un volto ben noto al calcio italiano, avendo vestito le maglie di Atalanta e Milan, con cui vinse uno scudetto. La sua esperienza, fisicità e dinamismo in mediana rappresentano l’identikit del rinforzo cercato dalla Juventus. Nella stagione in corso con l’Al-Ahli, l’ivoriano ha collezionato 11 presenze in Saudi Pro League, mettendo a segno una rete e fornendo un assist. I dati di performance lo descrivono come un giocatore con un buon volume di gioco (539 tocchi di palla) e un rating medio di 7.20.

La mossa della Juventus dimostra una pianificazione attenta per il futuro del centrocampo. L’arrivo di Kessié a costo zero sarebbe un’affare di mercato intelligente, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di tornare in Europa e dalla capacità bianconera di superare la concorrenza finanziaria dell’Arabia Saudita.