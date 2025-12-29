Juventus, caso Vlahovic: rinnovo fermo e il Barcellona osserva

Il nodo contrattuale che agita la Juventus

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, fermo per un infortunio che potrebbe consentirgli il rientro solo a marzo, ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Nonostante un avvio di stagione convincente sul piano realizzativo e del rendimento, al momento non si registrano passi avanti concreti sul fronte rinnovo. Una situazione che, a partire da gennaio, permetterà al giocatore di dialogare liberamente con altri club in vista di un possibile addio a parametro zero.

Il Barcellona in pole position

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Marca, il Barcellona avrebbe individuato in Vlahovic il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski. I blaugrana avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi, valutando l’operazione per l’estate a costo zero. Non è esclusa, tuttavia, nemmeno l’ipotesi di un affondo anticipato nel mercato di gennaio, sfruttando la situazione contrattuale per strappare condizioni economiche particolarmente favorevoli alla Juventus.

Uno scenario che intreccia più destini

Anche il contratto di Lewandowski con il Barcellona scadrà nel 2026 e, pure in quel caso, non emergono segnali di rinnovo. Un intreccio che rende l’asse Torino-Barcellona particolarmente caldo. Per la Juventus, il tempo inizia a stringere: senza un rinnovo, il rischio è quello di perdere un patrimonio tecnico ed economico. Per Vlahovic, invece, si profila una scelta cruciale per la sua carriera, tra continuità in Serie A e una nuova sfida nella Liga.