Juventus, caso Openda: zero gol e dubbi sul riscatto da 45 mln

Openda e la Juventus: rendimento deludente e prime perplessità

Allarme in casa Juventus per Lois Openda, ancora a secco di gol in questa prima parte di stagione. L’attaccante belga, arrivato dal Lipsia per colmare il vuoto lasciato dal mancato ritorno di Kolo Muani, non è riuscito finora a incidere né in Serie A né in Champions League. Zero reti, zero assist, e una crescente sensazione di disagio nell’inserimento nel sistema di gioco di Igor Tudor.

Un avvio difficile tra panchine e occasioni sprecate

Openda ha collezionato una sola presenza da titolare in campionato, contro l’Atalanta, chiudendo la gara con una prestazione insufficiente. Da allora, solo spezzoni e poche opportunità per mostrare il suo potenziale. Anche in Europa, la gara del Bernabeu ha evidenziato limiti di fiducia e incisività, con un’occasione clamorosa non concretizzata che ha lasciato il segno.

Il riscatto da 45 milioni pesa come un macigno

È forse prematuro parlare di “caso”, ma i numeri iniziano a preoccupare. Il riscatto di Lois Openda è fissato a 45 milioni di euro, cifra che la Juventus dovrà onorare al verificarsi della salvezza aritmetica in campionato. Una clausola che, se il rendimento non cambierà, rischia di diventare un problema economico e tecnico per la società bianconera.

Il tempo per reagire c’è, ma il conto alla rovescia è già iniziato.

