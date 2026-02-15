 Salta al contenuto
Juventus, brutte notizie: infortunio per Holm; c’è lesione

Samuele Zarlenga
2 min

Neanche il tempo di mettere i minuti nelle gambe con la nuova maglia che Emil Holm è costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Dopo aver giocato 17 minuti contro l’Atalanta in Coppa Italia e un tempo nel match contro l’Inter infatti, l’ex Bologna ha accusato un problema fisico al soleo e sarà costretto ad uno stop forzato.

JUVE, INFORTUNIO HOLM: LA NOTA DEL CLUB

Questo il bollettino medico pubblicato dalla Juventus sui suoi canali ufficiali:

In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l’Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J medical.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo.

Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.

Sarà molto difficile, dunque, rivedere lo svedese in campo prima di un mese. La data da cerchiare in rosso sul calendario sembra essere il 22 marzo, quando la Juventus affronterà in casa il Sassuolo, gara valida per la trentesima giornata di Serie A.

 

