Juventus, Bremer sorride: esami ok e rientro vicino

Buone notizie per la Juventus. Dopo le preoccupazioni iniziali, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Bremer hanno escluso lesioni muscolari e complicazioni strutturali. Un sospiro di sollievo per lo staff tecnico e per l’ambiente bianconero.

L’esito degli esami

Il difensore brasiliano, uscito acciaccato nell’ultima sfida europea contro il Galatasaray, si è sottoposto a controlli approfonditi che hanno confermato l’assenza di danni significativi. Solo un affaticamento, gestibile con qualche giorno di lavoro differenziato. Una notizia che cambia lo scenario. In un momento chiave della stagione, perdere il leader della difesa avrebbe rappresentato un problema serio per la Juventus.

Bremer, i tempi di recupero

L’ex Torino potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida di Serie A contro il Como, in programma sabato alle ore 15:00. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, ma lo staff medico filtra ottimismo.

Nel mirino resta soprattutto il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Una gara che può indirizzare il cammino europeo dei bianconeri e nella quale la presenza di Bremer sarebbe determinante per equilibrio ed esperienza. La gestione sarà prudente, ma il peggio sembra alle spalle. Per Bremer e per la Juventus, ora l’obiettivo è tornare protagonisti sul campo, senza più ombre fisiche.