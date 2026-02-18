 Salta al contenuto
Juventus Calcio News 24 / 7

Juventus, Bremer sorride: esami ok e rientro vicino

Cristiano Abbruzzese
2 min
Juventus Bremer
Foto © Stefano D'Offizi

Buone notizie per la Juventus. Dopo le preoccupazioni iniziali, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Bremer hanno escluso lesioni muscolari e complicazioni strutturali. Un sospiro di sollievo per lo staff tecnico e per l’ambiente bianconero.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

L’esito degli esami

Il difensore brasiliano, uscito acciaccato nell’ultima sfida europea contro il Galatasaray, si è sottoposto a controlli approfonditi che hanno confermato l’assenza di danni significativi. Solo un affaticamento, gestibile con qualche giorno di lavoro differenziato. Una notizia che cambia lo scenario. In un momento chiave della stagione, perdere il leader della difesa avrebbe rappresentato un problema serio per la Juventus.

Bremer, i tempi di recupero

L’ex Torino potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida di Serie A contro il Como, in programma sabato alle ore 15:00. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, ma lo staff medico filtra ottimismo.

Nel mirino resta soprattutto il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Una gara che può indirizzare il cammino europeo dei bianconeri e nella quale la presenza di Bremer sarebbe determinante per equilibrio ed esperienza. La gestione sarà prudente, ma il peggio sembra alle spalle. Per Bremer e per la Juventus, ora l’obiettivo è tornare protagonisti sul campo, senza più ombre fisiche.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria