Juventus, Bremer e David a parte: allarme verso Como

La Juventus prepara la sfida casalinga contro il Como con più di un’incognita: alla Continassa l’attenzione è massima, ma Gleison Bremer e Jonathan David non si sono ancora allenati con il gruppo. Anche nell’ultima seduta hanno svolto lavoro differenziato, restando in forte dubbio per sabato.

Juventus: Bremer e David, monitoraggio quotidiano

Il difensore brasiliano, uscito acciaccato dalla trasferta di Istanbul contro il Galatasaray in Champions League, non ha riportato lesioni muscolari agli esami effettuati al J|Medical. C’è prudente ottimismo, ma lo staff medico valuterà giorno per giorno.

Situazione diversa per Jonathan David, fermato da un problema all’inguine che lo aveva già escluso dalla gara europea. Anche per lui programma personalizzato e condizioni ancora da verificare.

Emergenza difensiva e momento delicato

Non saranno della partita Holm, Milik e Vlahovic, mentre Pierre Kalulu è squalificato dopo l’espulsione rimediata a San Siro contro l’Inter. Un’assenza che pesa in un reparto già in affanno.

La squadra di Luciano Spalletti non vince da quattro partite tra Serie A e coppe. La sconfitta contro il Galatasaray ha lasciato scorie evidenti, non solo nel risultato ma nell’atteggiamento.

Sabato arriva il Como di Cesc Fabregas, privo di Nico Paz per squalifica ma comunque avversario organizzato e pericoloso. Per la Juventus è uno snodo chiave: servono risposte concrete, equilibrio e personalità.

Interrompere la striscia negativa è diventata una necessità. Il campo, ora, deve parlare.