Juventus-Bologna, scambio Holm-Joao Mario a un passo

La Juventus accelera nelle ultime ore del calciomercato invernale e si prepara a definire un’operazione strategica sull’asse con il Bologna. Lo scambio tra Emil Holm e Joao Mario è ormai in dirittura d’arrivo, con i due club pronti al passaggio dei documenti per chiudere l’intesa.

Operazione impostata, formule definite

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa ha trovato la svolta decisiva dopo l’apertura di Joao Mario al trasferimento in Emilia. Un passaggio chiave che ha sbloccato l’operazione, impostata su formule differenti. Emil Holm si trasferirà alla Juventus in prestito con diritto di riscatto, accompagnato da una clausola di opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Joao Mario, invece, farà il percorso inverso approdando al Bologna con la formula del prestito secco.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Esigenze tecniche a confronto

Entrambi i giocatori cercano spazio e continuità. Joao Mario, fin qui utilizzato con il contagocce in Serie A, ha collezionato 10 presenze con una media di circa 25 minuti a gara. Numeri che spiegano la volontà del portoghese di rilanciarsi in un contesto dove possa trovare maggiore fiducia, agli ordini di Vincenzo Italiano.

Sul fronte opposto, Emil Holm rappresenta un rinforzo funzionale per la corsia destra bianconera. Lo svedese garantisce fisicità, spinta e applicazione tattica, qualità che la Juventus ritiene utili per affrontare la seconda parte di stagione con maggiore profondità nelle rotazioni.

Juve attiva su più tavoli

La giornata bianconera è stata intensa. Al JMedical si sono visti Boga, arrivato dal Nizza, e il giovane Licina dal Bayern Monaco, mentre resta aperto il dossier Kolo Muani. Intanto, lo scambio con il Bologna è pronto a chiudersi.

Salvo imprevisti, Holm vestirà presto la maglia della Juventus, mentre Joao Mario inizierà una nuova avventura in rossoblù. Un’operazione di equilibrio, utile a entrambe le parti.