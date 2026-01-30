Juventus-Bologna, possibile scambio: Joao Mario per Holm

Nel frenetico finale della sessione di mercato, la Juventus sta studiando un’operazione che potrebbe portare un volto nuovo alla difesa bianconera. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club di Torino avrebbe avviato i primi contatti con il Bologna per un possibile scambio di giocatori.

L’ipotesi sul tavolo prevede la cessione del centrocampista portoghese Joao Mario ai felsinei, in cambio dell’arrivo a Torino del terzino destro svedese Emil Holm. Un’operazione che risponderebbe alle esigenze di entrambe le squadre nella finestra di gennaio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le ragioni di uno scambio: ottimizzare le rose

Per la Juventus, guidata dal direttore sportivo Marco Ottolini, l’obiettivo principale è chiaro: trovare una soluzione al problema del terzino destro. L’arrivo di Emil Holm, 25 anni, rappresenterebbe una risposta immediata per il tecnico Luciano Spalletti. Il giocatore, conosciuto per le sue abilità offensive e la sua fisicità, è un profilo adatto al calcio di Spalletti e avrebbe già mostrato interesse per il progetto bianconero.

Dall’altra parte, il Bologna di Vincenzo Italiano sta cercando di arricchire il proprio centrocampo con esperienza e qualità tecnica. Joao Mario potrebbe essere l’uomo giusto per questo ruolo, offrendo visione di gioco e personalità nel reparto.

Una trattativa complessa ma percorribile

Nonostante l’interesse reciproco, la trattativa presenta alcuni ostacoli. Il Bologna, attraverso i suoi dirigenti Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, ha sempre dimostrato di non voler cedere a cuor leggero i propri titolari, soprattutto nel bel mezzo della stagione. Holm è considerato un elemento importante per la squadra.

Tuttavia, l’opportunità di acquisire un giocatore come Joao Mario e l’interesse concreto della Juventus potrebbero spingere i felsinei a valutare l’offerta. Le prossime ore saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi tutti, dando vita a uno degli scambi più interessanti di questo mercato di gennaio.