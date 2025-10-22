Juventus, blindato Kenan Yildiz: l’Arsenal pronto a offrire 100 mln
Foto © Stefano D’Offizi
Yildiz nel mirino dell’Arsenal, ma la Juventus fa muro
Il nome di Kenan Yildiz continua a infiammare il calciomercato 2026. Il talento turco della Juventus, classe 2005, è finito al centro delle attenzioni dell’Arsenal, che avrebbe individuato in lui il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo fonti vicine al club londinese, i Gunners sarebbero disposti a presentare un’offerta da 100 milioni di euro, cifra che riflette la rapida ascesa del giovane bianconero.
La posizione del club bianconero
Nonostante l’interesse inglese, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. La dirigenza considera Yildiz un punto fermo del progetto tecnico di Igor Tudor, sia per il presente che per il futuro. Il club torinese ha ribadito più volte la propria volontà di trattenerlo e, anzi, lavora al prolungamento del contratto per blindarlo definitivamente a Torino.
Rinnovo in vista fino al 2029
Il contratto attuale di Kenan Yildiz scade nel 2029, ma l’intenzione del giocatore e della società è di rinnovare ulteriormente, con adeguamento economico e bonus legati alle prestazioni. Il calciatore, secondo indiscrezioni, avrebbe già manifestato la volontà di restare in Serie A e continuare la sua crescita con la maglia bianconera, respingendo di fatto le avances della Premier League.
