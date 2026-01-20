Juventus-Benfica, Spalletti: “Un pezzo di storia del calcio, attenzione al ritmo portoghese. Mourinho…”
Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League che la Juventus giocherà in casa contro il Benfica. Così’ il mister dei bianconeri:
“Quando si gioca contro club come il Benfica non i affronta solo una squadra ma un pezzo di storia del calcio, una identità; poi le squadre portoghesi hanno la caratteristica di risucchiarti nel loro ritmo e sen non te lo spetti, nn sei preparato rischi di finirci dentro e quando te ne accorgi è già tardi. Abbiamo tutte le possibilità per prevenire domani sera“.
Mourinho allenatore del Benfica: “C’è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui di me, poi ci siamo stimati, apprezzati, per me sarà un piacere ritrovarci e nelle partite dove c’è Mourinho si alza il volume del calcio. Sotto l’aspetto della preparazione, dell’autenticità ti aspetti sempre qualcosa di differente, poi è una sfida importante, uno scontro diretto e mi aspetto un Benfica aggressivo, che userà anche la furbata del suo allenatore ma saremo costretti a mettere una identità all’interno dello scorrere la partita, ne verrà fuori una partita interessante“.
JUVENTUS-BENFICA, SPALLETTI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE
Aggiornamenti di mercato: “Tutte domande per la dirigenza, io faccio un altro mestiere, ho accettato questa Juventus qui e il mio pensiero è sempre stato lo stesso. Si va avanti con tranquilla coerenza, fiducioso di poter andare a lottare per i nostri obiettivi. Noto una crescita importante e un entusiasmo nello sviluppare quello che io chiedo“.
Spalletti conclude: “Mi aspetto di vedere quello che vedo tutti i giorni, mi diverto e loro si divertono. Lo Sporting ha cose simili al Benfica, sono bravi a giocare con pochi tocchi, questa facilità di crearti una ragnatela dove rimani un po’ imprigionato. Se le scelte non saranno nette, si rischia di rimanere intrappolati; queste sono squadre equilibrate, con una idea precisa di gioco, lo siamo anche noi.
Il calcio portoghese piace, si prova a far viaggiare la palla velocemente, essere propositivi, offensivi.
La squadra è intelligente? Ci sono ancora potenzialità che la squadra non sa ancora sfruttare a fondo, si va avanti con fiducia“.