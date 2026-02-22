Juventus, ansia Yildiz: Bremer in dubbio

Settimana decisiva per la Juventus. Prima il ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasaray, poi la trasferta di Serie A sul campo della Roma. In mezzo, l’incognita legata alle condizioni di Kenan Yildiz e Bremer.

Yildiz, botta al polpaccio

Durante l’allenamento odierno, Yildiz ha rimediato una contusione al polpaccio. Lo staff medico bianconero monitorerà la situazione giorno per giorno. Non si tratta, al momento, di un problema strutturale, ma la cautela è obbligatoria.

Per Luciano Spalletti, il talento turco è un riferimento tecnico imprescindibile: qualità tra le linee, capacità di saltare l’uomo e di accendere la manovra nei momenti chiave. La sua presenza contro il Galatasaray sarebbe fondamentale, soprattutto dopo il 5-2 incassato in Turchia che impone una rimonta complessa.

Bremer lavora a parte

Sul fronte difensivo, Bremer ha proseguito con un lavoro differenziato. Il centrale brasiliano ha già saltato l’ultima gara contro il Como e punta a rientrare per uno dei due impegni cruciali. La sua leadership e la solidità nei duelli saranno determinanti, specie in una sfida europea ad alto coefficiente di difficoltà.

La squadra osserverà un giorno di riposo, poi si entrerà nel vivo della preparazione. La Juventus si gioca molto in pochi giorni. Recuperare Yildiz e Bremer significherebbe affrontare questo snodo con ben altra forza.