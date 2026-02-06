La notizia ora è ufficiale e apre scenari importanti anche in Serie A. Il Lipsia ha annunciato il mancato rinnovo di Xaver Schlager, centrocampista austriaco in scadenza a giugno. Una scelta che, di fatto, lo fa entrare nel calderone delle occasioni a parametro zero e che viene accolta con grande interesse dalla Juve, pronta a inserirsi con decisione. Un assist di mercato che i bianconeri aspettavano, ora chiamati a trasformarlo in un colpo concreto per l’estate.

L’annuncio dei tedeschi e la scelta di Schlager

Il comunicato del Lipsia ha messo fine a settimane di indiscrezioni: dopo “discussioni aperte e rispettose”, Schlager ha deciso di non prolungare il contratto e di intraprendere una nuova fase della carriera. Arrivato nel 2022 dal Wolfsburg, il classe 1997 ha collezionato quasi 100 presenze con la maglia dei Roten Bullen, vincendo una Coppa e una Supercoppa di Germania e diventando una pedina importante della mediana.

In stagione, nonostante qualche piccolo stop fisico, ha totalizzato 19 presenze e 2 gol, confermando affidabilità e leadership. A chiarire la posizione del club è stato il direttore generale Marcel Schäfer, che ha spiegato come il Lipsia abbia fatto di tutto per trattenerlo, senza però riuscire a convincerlo. Schlager, dal canto suo, ha motivato la decisione con il “desiderio di sperimentare qualcosa di diverso”, promettendo comunque massimo impegno fino al termine dell’annata. Un addio annunciato, ma non indolore per un club che perde un elemento chiave a parametro zero.

Juve alla finestra: perché quello dell’austriaco è un profilo ideale

La Juventus osserva la situazione con grande attenzione. L’ex Salisburgo è da tempo sul taccuino bianconero e il mancato rinnovo rappresenta un’occasione rara per rinforzare il centrocampo senza costi di cartellino. Secondo quanto filtra dalla Germania e confermato da Sky Sport, i contatti con l’entourage del giocatore sono già stati avviati e giudicati positivi. Resta da trovare l’intesa sull’ingaggio, considerando che a Lipsia l’austriaco percepisce circa 4,5 milioni di euro lordi.

Dal punto di vista tecnico, Schlager risponde perfettamente alle esigenze della Juve: centrocampista di rottura, intenso nei contrasti, capace di inserirsi e di giocare sia in un centrocampo a due sia in una linea a tre. Inoltre, sembra aver superato i problemi fisici che ne hanno rallentato la carriera, tra caviglia e gravi infortuni al ginocchio. Per i bianconeri sarebbe un innesto funzionale, un colpo “silenzioso” ma potenzialmente decisivo per dare equilibrio e profondità alla mediana della prossima stagione.