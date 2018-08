Juventus, anche CR7 punta su Milinkovic-Savic

Secondo Cristiano Ronaldo, il biancoceleste sarebbe perfetto in mediana a fianco di Pjanic

Dalla Spagna e in particolare da Don Balón continuano ad arrivare retroscena sul mercato della Juventus, che potrebbe tornare ad intrecciarsi con quello del Real Madrid. Soprattutto se si pensa a Sergej Milinkovic-Savic.

Stando a quanto riporta Il Bianconero, il gioiello della Lazio, obiettivo dei Blancos a centrocampo, è infatti un nome sempre presente nell’orbita bianconera. L’ultimo “sì” al possibile arrivo del serbo alla Juve, secondo Don Balón, è arrivato nientemeno che da Cristiano Ronaldo.

Il portoghese nutrirebbe una forte stima per Sergej, tanto da identificarlo come il perfetto compagno di Pjanic in mediana. Il colpo ideale, insomma, per permettere a CR7 di alzare la quarta Champions League consecutiva.

